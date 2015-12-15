中国发改委：抓紧完善新形势下成品油价格形成机制 暂缓调整油价

路透北京12月15日 - 中国国家发改委周二称，根据现行成品油价格形成机制的有关规定，暂缓调整国内成品油价格，并将统筹考虑各方面因素，抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，向社会征求意见。

发改委称，随着社会经济快速发展，中国环保形势日益严峻，一些地区以臭氧、灰霾污染为特征的复合型污染日益突出，机动车尾气排放是造成空气污染的重要原因之一。充分发挥成品油价格杠杆作用，是促进资源节约、治理大气污染的重要手段。