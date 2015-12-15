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中国财经 | 2015年 12月 15日 星期二 18:35 BJT

中国发改委：抓紧完善新形势下成品油价格形成机制 暂缓调整油价

路透北京12月15日 - 中国国家发改委周二称，根据现行成品油价格形成机制的有关规定，暂缓调整国内成品油价格，并将统筹考虑各方面因素，抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，向社会征求意见。

发改委称，随着社会经济快速发展，中国环保形势日益严峻，一些地区以臭氧、灰霾污染为特征的复合型污染日益突出，机动车尾气排放是造成空气污染的重要原因之一。充分发挥成品油价格杠杆作用，是促进资源节约、治理大气污染的重要手段。

发改委称，低油价时，保持国内成品油价格基本稳定，有利于抑制石油消费的过快增长和能源结构调整，促进环境保护，改善空气质量。

截至目前，今年汽、柴油价格已经历23轮调价周期，其中12次下调，7次上调，4次“搁浅”。汽油价格每吨累计下调670元人民币，柴油价格每吨累计下调715元；折合90号汽油零售价格每升下调0.49元，0号柴油每升下调0.63元。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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