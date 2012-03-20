发改委就提高成品油价格答记者问

(以下为中国国家发改委3月19日发布的就提高成品油价格答记者问全文)

近日，国家发展改革委发出通知，决定自3月20日零时起将汽、柴价格每吨均提高600元，全国平均90号汽油和0号柴油每升分别提高0.44元和0.51元。就此，记者采访了国家发展改革委有关负责同志。

问：国家为什麽较大幅度调整成品油价格？

答：根据现行成品油价格形成机制，当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，可相应调整国内成品油价格。2月8日成品油价格调整後，受伊朗核危机等因素影响，国际市场油价大幅攀升。2月下旬和3月上旬，美国西德克萨斯原油和英国北海布伦特原油期货价格分别达到每桶109.8美元和126.2美元，均创2011年4月份以来的最高水平。2月24日，国际市场三种原油连续22个工作日移动平均价格上涨即超过4%，目前涨幅已超过10%，因此，国家相应提高了国内汽、柴油价格。

近年来，随着我国工业化、城市化进程加快，我国成品油消费持续快速增长，原油对外依存度不断提高，保障国内石油稳定供应的压力日益加大。2000年我国成品油表观消费量为1.1亿吨左右，2011年已达2.43亿吨，年均增幅7.5%；与此同时，石油对外依存度由2000年的30%上升至2011年的56%。我国完成工业化、城市化需要一个较长过程，但石油消费长期保持高速增长难以为继。及时理顺国内成品油价格，一方面发挥价格贡杆的调节和引导作用，抑制石油消费过快增长，促进资源节约；另一方面，有利於充分利用国际国内两个市场、两种资源，满足国内石油需求。特别是当前国内春耕生产用油旺季即将来临，中东局势持续动荡，及时调整国内成品油价格，进一步理顺价格关系，对保障国内市场供应和国家能源安全具有重要意义。

问：成品油价格提高後，政府将采取哪些措施缓解对困难群体和公益性行业的影响？

答：国家将按照已建立的石油价格补贴机制，继续对种粮农民、渔业（含远洋渔业）、林业、城市公交、农村道路客运（含岛际和农村水路客运）给予补贴，并对出租车运价调整前给予临时补贴。中央财政将按农资综合补贴动态调整机制规定，及时足额安排农资综合补贴资金，确保农民种粮收益不因柴油价格调整而减少。同时按相关机制规定，於4月底前将2011年对种粮农民、渔业、林业、城市公交、农村道路客运、出租车等部分困难群体和公益性行业的油价补贴清算资金拨付地方，并提前预拨部分2012年补贴资金，化解成品油价格调整影响。地方人民政府及相关部门应限时足额将补贴资金发放到位，特别是按照社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的要求，统筹考虑成品油、液化气等调价和市场价格变动因素，继续做好城乡低保对象等困难群体基本生活保障工作。

为保证市场物价基本稳定，防止连锁涨价，这次成品油价格调整後，对与居民生活密切相关的铁路客运、城市公交、农村道路客运（含岛际和农村水路客运）价格暂不作调整。地方人民政府和相关部门将继续落实“绿色通道”政策，对整车合法装载鲜活农产品的车辆免收车辆通行费。

问：成品油价格调整後，政府将采取哪些措施缓解对交通运输行业的影响？

答：各级人民政府及其有关部门将对涉及交通运输等行业的相关收费进行全面清理。一律取消未经国务院和省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费项目；已取消的行政事业性收费，不得以经营服务性收费名义重新收取；按规定设立的行政事业性收费项目，要通过成本调查、後评价等办法，降低偏高的收费标准。

同时，深入推进收费公路专项清理工作，坚决清理各类违规和不合理收费，降低偏高的通行费收费标准。全面清理和规范针对公路客货运输司机收取的经营服务性收费，合理调节运输各环节利益关系，对未按规定明码标价、利用垄断地位强制收费以及采取价格歧视、价格欺诈等手段收费的行为，要严肃查处。建立健全集体协商制度，充分发挥城市人民政府、行业组织和龙头企业作用，指导、协调出租汽车经营企业合理确定出租车经营承包费用，保障驾驶员的合法权益。

公路客运、出租汽车行业可按照已建立的运价与成品油价格联动机制，疏导成品油调价影响。

问：成品油价格调整後，政府将采取哪些措施来保障市场供应，维护市场价格秩序？

答：国家已明确要求中石油、中石化两公司加强生产组织和调运，优化产品结构，确保春耕期间柴油市场供应；并要求企业充分发挥石油企业内部上下游利益调节机制作用，平衡好内部利益关系，调动炼油企业生产积极性，从机制上保障成品油市场稳定供应。同时，各级价格主管部门将加大市场监督检查力度，对不执行国家规定价格政策，以及囤积居奇、捏造散布涨价信息、串通涨价、搭车涨价、价格垄断、价格欺诈等行为，要坚决查处并公开曝光典型案例，切实维护正常的市场秩序。(完)

--整理 宿泱韫; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。