发改委称今日国内成品油价不作调整

路透北京4月10日 - 中国国家发展和改革委员会周三表示，今日（4月10日）国内成品油价格不作调整，因上次调价以来国际油价先扬后抑，平均价格变化不大。

发改委表示，自3月27日国内成品油价格下调以来，国际市场油价先扬后抑，4月10日的前10个工作日平均价格与3月27日调价前10个工作日平均价格相比基本持平。按现行国内成品油价格机制测算，本次国内汽、柴油应调价金额低于每吨50元。根据有关价格管理规定，这次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

发改委3月26日宣布，自次日零时起将汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元人民币。发改委同时公布了新的成品油价格形成机制，主要内容包括缩短调价周期，取消4%的调价幅度限制，并调整挂靠油种。市场人士预计，今后国内成品油价格升降将成为常态。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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