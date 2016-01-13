中国发改委完善成品油价格形成机制 设调控上下限建风险准备金（更新版）

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路透北京1月13日 - 中国成品油价格暂缓调整一个月后，最新成品油价格机制终于出炉。国家发改委周三宣布，完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控上下限，分别为原油每桶130美元和40美元。专家指出，这是为全面放开成品油价走出了关键一步。

发改委网站新闻稿并称，中国将建立油价调控风险准备金。当国际市场原油价格低于40美元调控下限时，成品油价格未调金额全部纳入风险准备金，设立专项账户存储，经国家批准后使用，主要用于节能减排、提升油品质量及保障石油供应安全等方面。

发改委有关负责人表示，这些市场化措施，都是希望逐步放松价格管制，为将来全面放开成品油价格积累经验，“下一步，国家将结合石油天然气体制改革进程，适时全面放开成品油价格。”

厦门大学中国能源经济研究中心林伯强指出，设立调控下限的主要目的是参考了国内原油开采成本，以及为了节能减排和行业可持续发展的角度考虑，设立上限则主要考量的是民众和下游行业的承受力。

他强调，本次成品油价格机制的关键点，还在于将今后成品油调价的通知改成信息发布，显示未来国内成品油价将完全随着国际油价的变动而调整，严格按照国际油价变动的点位来执行，这“与市场化非常非常接近了。”

林伯强并指出，目前国内成品油价剩下的最大问题则是跟国内成品油市场供需的脱节。

发改委同时发布通知称，汽、柴油价格每吨自周四起分别降低140元人民币和135元，测算到全国平均零售价格90号汽油和0号柴油每升分别降低0.10元和0.11元。

对于此次成品油调整，发改委负责人称，去年12月15日国家暂缓调整成品油价格时，国内成品油价格对应的国际市场原油价格略高于每桶40美元。因此，根据完善后的价格机制，国内成品油价格还有一定下调空间。

在推进成品油价格市场化改革上，还将放开液化石油气出厂价格，这主要是考虑国内炼油能力增长以及进口资源增多，液化石油气供应充足，市场销售价格持续低于国家规定的上限价格水平。

此外发改委还将简化成品油调价操作，将目前由印发调价通知改为以信息稿形式对外发布调价信息。

**设置上下限的考量**

发改委有关负责人并表示，为减轻国际市场油价过高或过低对国内市场的影响，保障国内能源长期安全，有必要对国内成品油价格机制设置调控上下限。

该负责人在答记者问时称，中国既是石油进口和消费大国，也是石油生产大国，油价过高或过低都会对经济产生不利影响。

具体就上下限而言，“当国际市场油价高于每桶130美元时，汽、柴油最高零售价格不提或少提；低于40美元时，汽、柴油最高零售价格不降低；在40美元-130美元之间运行时，国内成品油价格按机制正常调整，该涨就涨，该降就降。”该负责人表示。

其指出，油价过高，会加大用油行业和消费者负担，影响国民经济平稳运行；油价过低，短期看可降低石油进口和供应成本，但由于中国石油资源禀赋差、生产成本高，长期看会导致国内原油产能萎缩，削弱石油自给能力，使已达60%的石油对外依存度快速并大幅上升，不利于保障能源安全。

另外，过低的油价不利于资源节约使用和治理空气污染，也不利于能源结构调整和新能源发展。

国际原油期货周三上涨，为八个交易日以来首见，因数据显示美国上周原油库存意外下降，拉动美国原油期货进一步远离30美元水准。昨日原油跌破每桶30美元，引发市场普遍关切。

发改委主任徐绍史近日表示，减少政府对价格形成的干预，“十三五”（2016-2020年）时期，实现成品油价格完全市场化，逐步放开天然气气源和销售价格。（完）