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中国财经 | 2013年 3月 18日 星期一 16:50 BJT

中石油董事长蒋洁敏将出任国资委主任--公司

路透北京3月18日 - 中国石油天然气集团公司发言人周一确认，中石油董事长蒋洁敏将出任国资委主任。接替原国资委主任王勇。

蒋洁敏，1955年10月生，山东阳信人，中央党校研究生学历，高级经济师。现任中国石油天然气集团公司总经理、党组书记，中国石油天然气股份有限公司董事长。中共十七届中央候补委员，第九、十届全国人大代表，第九届全国人民代表大会第五次会议主席团成员。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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