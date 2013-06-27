发改委：生猪市场调控显效 猪粮比价重回盈亏平衡点以上

路透北京6月27日 - 中国国家发改委周四表示，今年3月以来国家对生猪市场的调控取得积极成效，猪粮比价在15周后重回盈亏平衡点以上。

发改委在其网站表示，截至6月19日，全国平均生猪出场价格为每公斤14.41元，连续8周上涨，较前期低点（4月24日每公斤12.62元）累计上涨14.2%；猪粮比价为6.01∶1，在连续15周低于6∶1的盈亏平衡点后，重新回升至平衡点以上。

发改委称，今年3月猪粮比价跌破6∶1盈亏平衡点后，为防止生猪价格过度下跌，相关部门迅速启动《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》，4月份以来在20多个省份分三批开展中央储备冻猪肉收储。5月份以来，预案调控效果逐渐显现，生猪价格、猪粮比价开始止跌回升。

此前发改委制定的猪价调控预案显示，若猪粮比低于6:1,将进入防止猪价过度下跌的调控区，若高于8.5:1则进入防止价格过快上涨调控区域。

中国5月居民消费价格总水平同比上涨2.1%，在各类商品及服务价格同比变动情况中，猪肉价格下降4.9%，影响CPI下降约0.15个百分点。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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