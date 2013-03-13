发改委：猪粮比价跌破盈亏平衡点 供大于求恐持续一段时间

路透北京3月13日 - 受生产周期波动及季节性需求减少等影响，中国生猪市场供大于求，价格大幅下降。国家发改委周三称，猪粮比价已经跌破6：1的全国盈亏平衡点，部分养殖户出现明显亏损。

发改委公布数据称，截止3月6日，全国生猪出场平均价格为每公斤14.52元（部分地区已跌至12元以下），比上周（2月27日）下降3.26%，1月下旬以来累计下跌16.17%；猪粮比价跌至5.95∶1，跌破6∶1的全国平均盈亏平衡点。

“从存栏情况看，当前中国生猪产能偏高，市场供大于求的情况仍可能持续一段时间，”发改委并建议广大生猪养殖户根据市场价格变动情况，合理调整养殖结构，适当减少补栏，以避免大的亏损。

1月下旬以来，受生猪生产周期性波动，节日性、季节性消费需求减少等因素影响，生猪市场供求关系日趋宽松，价格持续走低。

所谓“猪粮比”，是指生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值。猪粮比越高，说明养殖利润越好，反之则越差。但两者比值过大或过小都不正常。

发改委表示，目前国家有关部门正严格按照调控预案规定，密切关注生猪生产和市场价格变化，将根据市场情况，适时启动调控预案，防止生猪价格出现过度下跌，避免生猪养殖出现大面积亏损，努力缓解生猪生产和市场价格的周期性波动。

猪肉和鲜菜等食品价格一直是推动中国居民消费价格指数（CPI)走高的重要因素，在CPI占据较高权重。2011年中国通胀率在5－6%高位长期徘徊就有猪肉价格高涨因素；随后在政府加大引导调控、养殖户亦合理调整养殖结构等推动下，猪肉价格开始趋于平稳。

中国2月CPI同比涨幅高达3.2%，超越市场预期，主要就是因为春节因素导致鲜菜价格高涨。不过市场普遍预计，3月CPI预计将再度回落到3%下方，整个上半年通胀压力并不大。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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