中国发改委公布市场准入负面清单草案 沪津闽粤四地先行试点

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月12日 - 中国国家发展改革委周二表示，已与商务部等汇总审查形成了市场准入负面清单草案的试点版，经国务院同意在天津、上海、福建、广东四个省、直辖市试行。
发改委网站刊登的通知称，草案初步列明了在中国境内禁止和限制投资经营的行业、领域、业务等，共328项，包括：禁止准入类96项，限制准入类232项。
草案先行在天津、上海、福建、广东四个省、直辖市进行试点。试点地区省政府根据草案，提出拟试行市场准入负面清单制度的方案，报国务院批准后实施。
试点期间，试点地区省政府要根据改革进展情况和各类市场主体反映的突出问题，及时提出调整市场准入负面清单、完善草案的建议。
自2016年1月1日起，国务院决定取消、新设或调整行政审批事项的，决定修订《产业结构调整指导目录》和《政府核准的投资项目目录》的，以及对禁止和限制市场主体投资经营的行业、领域、业务等事项作出新的规定的，以最新规定为准。
草案自国务院批准试点地区市场准入负面清单制度改革试点方案之日起实施。
今年政府工作报告提出，今年将全面公布地方政府权力和责任清单，在部分地区试行市场准入负面清单制度。
中国国务院最新发布实行市场准入负面清单制度的意见，明确提出按照先行先试、逐步推开的原则，从2015年12月1日至2017年12月31日，在部分地区试行市场准入负面清单制度，积累经验、逐步完善，并从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。（完）
浏览《市场准入负面清单草案（试点版）》，点选链接： here
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。