中国发改委公布市场准入负面清单草案 沪津闽粤四地先行试点

路透北京4月12日 - 中国国家发展改革委周二表示，已与商务部等汇总审查形成了市场准入负面清单草案的试点版，经国务院同意在天津、上海、福建、广东四个省、直辖市试行。

发改委网站刊登的通知称，草案初步列明了在中国境内禁止和限制投资经营的行业、领域、业务等，共328项，包括：禁止准入类96项，限制准入类232项。

草案先行在天津、上海、福建、广东四个省、直辖市进行试点。试点地区省政府根据草案，提出拟试行市场准入负面清单制度的方案，报国务院批准后实施。

试点期间，试点地区省政府要根据改革进展情况和各类市场主体反映的突出问题，及时提出调整市场准入负面清单、完善草案的建议。

自2016年1月1日起，国务院决定取消、新设或调整行政审批事项的，决定修订《产业结构调整指导目录》和《政府核准的投资项目目录》的，以及对禁止和限制市场主体投资经营的行业、领域、业务等事项作出新的规定的，以最新规定为准。

草案自国务院批准试点地区市场准入负面清单制度改革试点方案之日起实施。

今年政府工作报告提出，今年将全面公布地方政府权力和责任清单，在部分地区试行市场准入负面清单制度。

中国国务院最新发布实行市场准入负面清单制度的意见，明确提出按照先行先试、逐步推开的原则，从2015年12月1日至2017年12月31日，在部分地区试行市场准入负面清单制度，积累经验、逐步完善，并从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。（完）

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