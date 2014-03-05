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中国财经 | 2014年 3月 5日 星期三 10:37 BJT

发改委：推动输配电价改革试点 完善煤电联动机制

路透上海3月5日 -备受瞩目的中国十二届全国人大二次会议周三开幕。国家发改委在报告中提及多项资源价格改革，包括将适时调整风电上网电价，进行输配电价改革试点等。

发改委在2014年国民经济和社会发展计划草案报告中并称，今年将完善煤电价格联动机制和抽水蓄能电价机制，建立健全居民用水用气阶梯价格机制，并将适时调整非居民用存量天然气门站价格。

农产品市场方面，发改委表示，今年将继续执行玉米、油菜籽和食糖的临时收储制度。此外，还将扩大农业补贴资金规模，新增补贴向粮食等重要农产品、新型农业经营主体、主产区倾斜。(完)

(发稿 曹巍浩/张晓翀/李文科；撰写 丁琦；审校 曾祥进)

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