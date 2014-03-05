发改委：推动输配电价改革试点 完善煤电联动机制

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海3月5日 -备受瞩目的中国十二届全国人大二次会议周三开幕。国家发改委在报告中提及多项资源价格改革，包括将适时调整风电上网电价，进行输配电价改革试点等。
发改委在2014年国民经济和社会发展计划草案报告中并称，今年将完善煤电价格联动机制和抽水蓄能电价机制，建立健全居民用水用气阶梯价格机制，并将适时调整非居民用存量天然气门站价格。
农产品市场方面，发改委表示，今年将继续执行玉米、油菜籽和食糖的临时收储制度。此外，还将扩大农业补贴资金规模，新增补贴向粮食等重要农产品、新型农业经营主体、主产区倾斜。(完)
(发稿 曹巍浩/张晓翀/李文科；撰写 丁琦；审校 曾祥进)
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路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。