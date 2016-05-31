中国发改委：已核定部分地区风电、光伏发电最低保障收购计划

路透北京5月31日 - 中国国家发改委周二表示，为做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作，已核定部分存在弃风、弃光问题地区规划内的风电、光伏发电最低保障收购年利用小时数，并安排2016年度发电计划的省（区、市）须按照核定最低保障收购年利用小时数对发电计划及时进行调整。

发改委网站上的通知称，最低保障收购年利用小时数将根据新能源并网运行、成本变化等情况适时调整。各省市应确保最低保障收购年利用小时数以内的电量以最高优先等级优先发电，严禁对保障范围内的电量采取由可再生能源发电项目向煤电等其他电源支付费用的方式来获取发电权。

“落实可再生能源发电全额保障性收购制度是电力体制改革工作的一项重要任务，也是解决弃风、弃光限电问题和促进可再生能源持续健康发展的重要措施。”通知称。

保障性收购电量应由电网企业按标杆上网电价和最低保障收购年利用小时数全额结算，超出部分应通过市场交易方式消纳，并享受差额可再生能源补贴。但不允许在月度保障性收购电量未完成的情况下结算市场交易部分电量。

通知指出，保障性收购电量为最低保障目标，鼓励各相关省（区、市）提出并落实更高的保障目标。除资源条件影响外，未达到最低保障收购年利用小时数要求的省（区、市），不得再新开工建设风电、光伏电站项目（含已纳入规划或完成核准的项目）。

对于保障性收购电量范围内的限发电量要予以补偿，电网企业协助电力交易机构可按照风电、光伏发电项目所在地的标杆上网电价和限发电量明确补偿金额，同时要确定补偿分摊的机组，相关报表和报告按月报送国家能源局派出机构和省级经济运行主管部门备案并公示。电网企业应保留限电时段相关运行数据，以备监管机构检查。

同时，各电网企业于2016年6月30日前与按照可再生能源开发利用规划建设、依法取得行政许可或者报送备案、符合并网技术标准的风电、光伏发电企业签订2016年度优先发电合同，并于每年年底前签订下一年度的优先发电合同。

此前，发改委出台了可再生能源发电全额保障性收购管理办法，以保障非化石能源消费比重目标的实现。该办法适用于风力发电、太阳能发电、生物质能发电、地热能发电、海洋能发电等非水可再生能源。（完）

预览详情，请点选发改委网站：here