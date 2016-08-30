中国发改委明确PPP项目流程 鼓励引导民间投资和外商投资参与

路透北京8月30日 - 力推政府和社会资本合作(PPP)正成为中国稳经济、扩投资的重要方式。中国国家发展和改革委员会周二就做好传统基础设施领域PPP有关工作发布通知，要求加强项目储备，推行项目联审，做好项目决策，建立合理投资回报机制，鼓励引导民间投资和外商投资等。

刊登在发改委的通知称，要在投资项目在线审批监管平台及重大建设项目库基础上，建立基础设施PPP项目库，切实做好项目储备、动态管理、实施监测等各项工作。

建立合理投资回报机制，积极探索优化基础设施项目的多种付费模式，采取资本金注入、直接投资、投资补助、贷款贴息，以及政府投资股权少分红、不分红等多种方式支持项目实施，提高社会资本投资回报，增强项目吸引力。

鼓励加大项目前期资本金投入，减轻项目运营期间政府支出压力。鼓励社会资本创新商业模式及体制机制，提高运营效率，降低项目成本。

推进基础设施领域的价格改革，合理确定价格收费标准，依法适当延长特许经营年限，提供广告、土地等资源配置，充分挖掘项目运营商业价值，建立使用者付费和可行性缺口补贴类项目的合理投资回报机制，既要使社会资本获得合理投资回报，也要有效防止政府和使用者负担过重。

通知要求规范项目实施，构建多元化退出机制，多推介含金量高的项目，给予各类投资主体公平参与机会，鼓励和引导民营企业、外资企业参与PPP项目。

发改委还明确传统基础设施领域推广PPP模式重点项目包括能源领域，交通运输领域，水利领域，环境保护领域，农业领域，林业领域和重大市政工程领域等七大领域。

发改委此前曾提到，截至2016年7月底，发改委建立的政府和社会资本合作（PPP）项目库中两批公开推介的项目，已有619个项目签约，总投资1万亿19.1亿元人民币[L3S1B41P3]。（完）

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