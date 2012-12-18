发改委明年将稳步推进资源性产品为重点的价格改革

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月18日--- - 中国国家发展和改革委员会主任张平周二指出,明年要力争在重要领域的改革取得新突破,稳步推进资源性产品为重点的价格改革.
发改委网站刊登的新闻稿援引他的话称,明年完善成品油价格形成机制,实施重点电煤与市场煤价格并轨,推进天然气价格改革,完善居民阶梯电价政策.
同时要深入推进医药卫生体制改革,健全全民医保体系,改革医保支付制度,推进重特大疾病保障和救助机制建设,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,推进公立医院综合改革.
张平称,明年中国还将协调推进国家和省级综合配套改革试点,总结推广试点经验,推进投融资体制改革,还将支持教育发展，改善薄弱学校办学条件.加强基层医疗卫生服务体系、公共文化基础设施以及社会养老、社区服务、旅游、公共体育基础设施建设.
发改委同时发布做好今冬明春煤电油气运供应保障工作的通知,称今冬明春煤电油气运稳定供应仍存在一些不确定因素,高峰时段、部分地区、个别品种还有可能出现紧张情况,保障安全稳定有序供应的任务依然十分艰巨.
发改委要求做好2013年煤炭产运需衔接工作,协调做好煤炭供应保障,确保发电供热和居民生活取暖等重点用煤需求.同时要搞好成品油总量平衡和进出口调节等.(完)
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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