国家发改委向民企推介668个PPP项目 总投资1.14万亿

路透北京10月19日 - 中国证券网周三报导称，国家发改委投资司、全国工商联经济部日前共同召开2016民营企业PPP(政府和社会资本合作)投资项目推介会，向民营企业推介了668个、总投资约1.14万亿元人民币的传统基础设施领域PPP项目。

据发改委投资司社会投融资服务处处长任献光介绍，发改委从地方上报的2,000多个项目中精心筛选了668个项目，推介的都是相对比较成熟、符合产业政策和发展规划、回报方式明确的项目。

这些项目涵盖能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程七个领域，其中重大市政工程项目337个，占50.4%；交通运输项目189个，占28.3%。

从投资体量看，1亿元以下项目73个，总投资55亿元，其中污水垃圾处理等市政项目54个；1亿-10亿元项目396个，总投资1,568亿元，其中市政工程项目225个，单个项目投资较大的是城市综合地下管廊项目，共22个，总投资114亿元。 从区域分布看，东部地区项目117个，总投资3,010亿元，山东、广东、浙江项目较多，主要是污水垃圾处理、铁路、高速公路类项目；中部地区项目110个，总投资1,329亿元，主要集中在安徽、湖北、湖南三省，中部地区的PPP项目中市政工程、交通运输类占比达82%。

西部地区项目428个，总投资6,729亿元，其中重大市政工程项目221个，交通运输项目101个，水利项目63个，三类合计占比近90%。

国家发改委投资司副司长韩志峰表示，当前PPP的发展有两个特点：一是PPP项目的落地速度在加快，二是民营企业参与PPP项目的积极性和数量也在迅速增加。特别是在今年下半年尤为明显，涌现出了一批优秀的民营企业参与PPP。

今年9月，发改委向社会公开推介传统基础设施PPP项目1,233个，这也是发改委推介的第三批PPP项目，总投资额约为2.14万亿元。

中国财政部等多部委上周联合公布第三批政府和社会资本合作（PPP）示范项目，包括北京市首都地区环线高速公路（通州—大兴段）等516个项目，计划总投资金额11,708亿元。（完）