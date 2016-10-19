国家发改委向民企推介668个PPP项目 总投资1.14万亿

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月19日 - 中国证券网周三报导称，国家发改委投资司、全国工商联经济部日前共同召开2016民营企业PPP(政府和社会资本合作)投资项目推介会，向民营企业推介了668个、总投资约1.14万亿元人民币的传统基础设施领域PPP项目。
据发改委投资司社会投融资服务处处长任献光介绍，发改委从地方上报的2,000多个项目中精心筛选了668个项目，推介的都是相对比较成熟、符合产业政策和发展规划、回报方式明确的项目。
这些项目涵盖能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程七个领域，其中重大市政工程项目337个，占50.4%；交通运输项目189个，占28.3%。
从投资体量看，1亿元以下项目73个，总投资55亿元，其中污水垃圾处理等市政项目54个；1亿-10亿元项目396个，总投资1,568亿元，其中市政工程项目225个，单个项目投资较大的是城市综合地下管廊项目，共22个，总投资114亿元。 从区域分布看，东部地区项目117个，总投资3,010亿元，山东、广东、浙江项目较多，主要是污水垃圾处理、铁路、高速公路类项目；中部地区项目110个，总投资1,329亿元，主要集中在安徽、湖北、湖南三省，中部地区的PPP项目中市政工程、交通运输类占比达82%。
西部地区项目428个，总投资6,729亿元，其中重大市政工程项目221个，交通运输项目101个，水利项目63个，三类合计占比近90%。
国家发改委投资司副司长韩志峰表示，当前PPP的发展有两个特点：一是PPP项目的落地速度在加快，二是民营企业参与PPP项目的积极性和数量也在迅速增加。特别是在今年下半年尤为明显，涌现出了一批优秀的民营企业参与PPP。
今年9月，发改委向社会公开推介传统基础设施PPP项目1,233个，这也是发改委推介的第三批PPP项目，总投资额约为2.14万亿元。
中国财政部等多部委上周联合公布第三批政府和社会资本合作（PPP）示范项目，包括北京市首都地区环线高速公路（通州—大兴段）等516个项目，计划总投资金额11,708亿元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。