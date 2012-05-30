发改委将出台鼓励民间投资物流领域实施细则

路透北京5月30日电---中国国家发展改革委周三表示,经贸司正在抓紧研究制定《关於鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》,将於近期正式出台.

该意见旨在落实此前"国务院关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见".今年2月国务院明确要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.

上周发改委表示,继铁道部和交通运输部等,5,6月还将有部委陆续出台鼓励和引导民间投资健康发展的相关细则.

稍早路透援引官方消息人士透露,酝酿已久的全国流通工作会议将於近期召开,一系列扶持大流通产业的政策将会陆续出台,包括加快物流行业营业税改征增值税的试点.

发改委网站并显示,5月7日-8日,经贸司耿书海副司长带队,赴河北省唐山市调研物流园区发展情况.5月15日,经贸司在北京组织召开"物流园区规划编制专家座谈会",邀请中国物流与采购联合会、综合运输研究所、中国仓储业协会、交通部规划院、北方交通大学的有关专家,对《全国物流园区发展规划(初稿)》进行研究修改.(完)

欲了解详情,请点选发改委网站(here)

--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯

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