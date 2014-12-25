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中国财经 | 2014年 12月 25日 星期四 09:52 BJT

今年西部大开发新开工33项重点工程 投资总规模8353亿元--发改委

路透北京12月25日 - 中国国家发展改革委周四称，2014年西部大开发新开工33项重点工程，投资总规模为8,353亿元人民币，重点投向西部地区铁路、大型水利枢纽等重大基础设施建设、生态环保和民生工程。

发改委网站刊登的新闻稿称，33项重点工程包括川藏铁路拉萨至林芝段、成都至雅安段，格尔木至库尔勒铁路，成昆铁路峨眉至米易段扩能工程，蒙西至华中地区铁路煤运通道，兰州至合作铁路。

红柳河至淖毛湖铁路，渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线工程，西部支线机场建设，西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程，西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程，陕西引汉济渭工程，贵州夹岩水利枢纽及黔西北供水工程等等。

据统计，2000-2014年，西部大开发累计新开工重点工程240项，投资总规模48,390亿元。（完）

欲浏览更多详情请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn/)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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