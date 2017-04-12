中国发改委要求公立医院今年9月底前全部取消药品加成

路透北京4月12日 - 新华社周三报导，国家发改委于近日作出部署，要求各级各类公立医院于今年9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。并做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。

报导援引国家发改委副主任胡祖才在近日召开的医疗服务价格改革工作座谈会上的讲话称，各地价格主管部门要按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，结合本地实际，积极稳妥推进医疗服务价格改革。

全部取消药品加成，优化医疗服务价格结构。按照“控总量、腾空间、调结构、保衔接”的要求，动态调整医疗服务价格，逐步理顺比价关系。重点是提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医务人员技术劳务价值的项目价格，降低大型医用设备检查治疗和检验价格。

同步配套相关改革。强化与医药、医保、医疗等改革政策协同联动，同步推进。特别是做好与医保政策的衔接，调整后的医疗服务收费要纳入医保支付范围。要通过规范诊疗行为、降低药品和耗材等费用，为调整医疗服务价格腾出空间。要推进分级诊疗、现代医院管理制度和强化综合监管，形成改革协同效应。

平衡好相关方利益。正确处理好医疗机构、医保基金、患者等各方关系，统筹兼顾各方利益，确保医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众负担总体不增加。

医疗，养老等与民生相关的改革历来是改革的难点。今年4月8日零时起，北京率先进行医药分开综合改革正式实施，北京市3,600多家医疗机构取消挂号费、诊疗费，取消药品加成，设立医事服务费，实施药品阳光采购，435项医疗服务价格实现规范调整。（完）