中国核定太阳能热发电标杆上网电价定为每千瓦时1.15元--发改委

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京9月1日 - 中国国家发改委周四称，核定太阳能热发电标杆上网电价为每千瓦时1.15元人民币，并明确上述电价仅适用于国家能源局2016年组织实施的示范项目。
刊登在发改委网站的新闻稿援引近日发出的《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》称，鼓励地方政府相关部门对太阳能热发电企业采取税费减免、财政补贴、绿色信贷、土地优惠等措施，多措并举支持太阳能热发电产业发展。
“2019年以后国家将根据太阳能热发电产业发展状况、发电成本降低情况，适时完善太阳能热发电价格政策，逐步降低新建太阳能热发电价格水平。”新闻稿称。
新闻稿并称，制定全国统一的太阳能热发电标杆上网电价政策，对一定的装机规模进行价格支持等措施，既有利于对光热发电产业适当规模发展的经济性进行探索和试验，支持友好型可再生能源健康发展；也有利于防止相关产业依赖高额补贴盲目扩张，尽可能降低全社会用电成本，提高电价附加资金补贴效率。
财政部此前发布通知，继续对光伏发电实行增值税优惠政策，实行增值税即征即退50%的优惠。（完）
欲览详情，请点选发改委网站：here
(发稿 陈杨；审校 孙琦子/林高丽)
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。