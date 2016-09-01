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中国财经 | 2016年 9月 1日 星期四 19:22 BJT

中国核定太阳能热发电标杆上网电价定为每千瓦时1.15元--发改委

路透北京9月1日 - 中国国家发改委周四称，核定太阳能热发电标杆上网电价为每千瓦时1.15元人民币，并明确上述电价仅适用于国家能源局2016年组织实施的示范项目。

刊登在发改委网站的新闻稿援引近日发出的《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》称，鼓励地方政府相关部门对太阳能热发电企业采取税费减免、财政补贴、绿色信贷、土地优惠等措施，多措并举支持太阳能热发电产业发展。

“2019年以后国家将根据太阳能热发电产业发展状况、发电成本降低情况，适时完善太阳能热发电价格政策，逐步降低新建太阳能热发电价格水平。”新闻稿称。

新闻稿并称，制定全国统一的太阳能热发电标杆上网电价政策，对一定的装机规模进行价格支持等措施，既有利于对光热发电产业适当规模发展的经济性进行探索和试验，支持友好型可再生能源健康发展；也有利于防止相关产业依赖高额补贴盲目扩张，尽可能降低全社会用电成本，提高电价附加资金补贴效率。

财政部此前发布通知，继续对光伏发电实行增值税优惠政策，实行增值税即征即退50%的优惠。（完）

欲览详情，请点选发改委网站：here

(发稿 陈杨；审校 孙琦子/林高丽)

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