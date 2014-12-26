版本:
中国
中国财经 | 2014年 12月 26日 星期五 14:50 BJT

发改委称高通反垄断案将尽快形成最终处理方案

路透北京12月26日 - 中国国家发改委周五称，针对美国移动芯片厂商高通(QCOM.O)的反垄断调查将尽快形成最终处理方案。

发改委在网上发布的声明称，价格监督检查与反垄断局局长许昆林表示将按法定程序推进案件的处理。

发改委还称，本月早些时候，高通总裁Derek Aberle率团队第七次到发改委，就上述反垄断调查的最终处理方案与许昆林交换了意见。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐