中国发改委称对高通反垄断调查已掌握大量证据

中国媒体援引发改委官员许昆林的话报道称，发改委在对高通的反垄断调查中已掌握大量证据。这是发改委方面首次就此事公开评论，但报道未提供进一步细节。高通是全球最大的手机芯片制造商，该公司称认为其商业行为方式“合法且促进竞争”。图为高通logo。路透