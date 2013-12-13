版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 12月 13日 星期五 11:43 BJT

中国发改委称对高通反垄断调查已掌握大量证据

中国媒体援引发改委官员许昆林的话报道称，发改委在对高通的反垄断调查中已掌握大量证据。这是发改委方面首次就此事公开评论，但报道未提供进一步细节。高通是全球最大的手机芯片制造商，该公司称认为其商业行为方式“合法且促进竞争”。图为高通logo。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐