FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
中国发改委称特色小镇房地产化等不当倾向要及时加以纠偏和规范引导
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#图片精选
频道
专题
美联储决策者谨慎看待进一步升息 因通胀低迷且薪资增长迟滞
专题：美联储加息之路
美联储决策者谨慎看待进一步升息 因通胀低迷且薪资增长迟滞
焦点：特朗普长子相关电邮表明他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里
深度分析
焦点：特朗普长子相关电邮表明他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里
乐视网CEO称公司仍有机会翻盘 招行回应超额查封乐视资产
中国财经
乐视网CEO称公司仍有机会翻盘 招行回应超额查封乐视资产
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年7月11日 / 凌晨4点03分 / 1 天前

中国发改委称特色小镇房地产化等不当倾向要及时加以纠偏和规范引导

2 分钟阅读

路透北京7月11日 - 中国国家发展改革委周二表示，在特色小（城）镇建设上，部分地区确实出现了政府大包大揽、盲目扩张、重数量轻质量、“重形轻魂”以及房地产化等不当倾向，这都需要引起高度关注和警惕，及时加以纠偏和规范引导。

住建部亦于日前下发通知，要求各地保持和彰显特色小镇特色，尊重小镇现有格局、不盲目拆老街区，保持小镇宜居尺度、不盲目盖高楼，传承小镇传统文化、不盲目搬袭外来文化。

发改委网站刊登规划司有关负责人就《国家新型城镇化报告2016》接受采访称，今年将促进农业转移人口市民化，全面放宽重点群体落户限制，实现城镇外来人口落户1,300万人以上。

今年还将培育发展城市群和新生中小城市，要编制完成粤港澳大湾区、海峡西岸、关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等五个跨省区城市群规划，提高三四线城市和特大城市间基础设施的互联互通，提高三四线城市教育、医疗等公共服务水平；开展国家中心城市研究；继续推进美丽特色小（城）镇建设。

此外，还要深化重点领域改革，统筹推进农村土地征收、农村经营性建设用地入市、宅基地制度改革三项试点工作；大力推广政府和社会资本合作模式，加快设立国家新型城镇化建设基金。

对于特色小（城）镇建设，发改委规划司负责人表示仍是一个新事物，处于探索发展过程。由于部分地区对内涵及政策理解不到位、认识有偏差，确实出现了政府大包大揽、盲目扩张、重数量轻质量、“重形轻魂”以及房地产化等不当倾向。这都需要引起高度关注和警惕，及时加以纠偏和规范引导。

“对一些偏离特色小（城）镇建设初衷、违背发展规律的错误做法，要及时加以规范纠偏，确保特色小（城）镇建设不走样、不变形。”该负责人称。

在推动非户籍人口在城市落户上，发改委规划司负责人称，目前有些地方认识不够，过多考虑落户后增加的短期成本，而忽略敞开户籍大门带来的人口红利和远期收益。

虽然去年有关部门出台了人地挂钩、人钱挂钩配套政策，但政策完全落地、真正发挥激励作用还有一个过程。截止今年2月底，全国只有16个省份出台了省级财政支持农业转移人口市民化的政策，四个省份出台了“人地挂钩”实施办法，由于市民化成本分担机制没有建立，地方积极性没有调动起来。

而且，近年来，随着农村各种条件逐步改善、城乡公共服务差距越来越小，一部分农民工不太愿意再进城落户了，最主要原因是农民不舍得附加在农村土地上的各种权利。今后需要探索一种机制，让这种权利有变现或自愿有偿退出的渠道和制度安排。

负责人表示，今年根据不同类型城市，全面放宽重点群体落户限制，不能以农民工不愿意落户作为提高落户门槛的借口；督促各地研究出台全面落实人地挂钩、人钱挂钩政策的具体实施办法和细则，国家有关部门也将加大财政资金和土地指标的奖励支持力度；继续探索进城落户农民农村“三权”维护和自愿有偿退出机制，稳妥推进农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点。

今年的主要工作还有督促尚未实施居住证制度的省（区、市）尽快出台具体实施办法，并组织开展居住证实施情况检查，确保各地区居住证领取门槛不高于国家标准、享受的各项基本公共服务和办事便利不低于国家标准。

**不盲目拆老街区**

住建部网站周二刊登通知，要求各地保持和彰显特色小镇特色，尊重小镇现有格局、不盲目拆老街区，保持小镇宜居尺度、不盲目盖高楼，传承小镇传统文化、不盲目搬袭外来文化。

住建部表示，已将是否保持和体现特色作为特色小镇重要认定标准，将定期对已认定特色小镇有关情况进行检查。

根据通知，各地要尊重小镇现有格局、不盲目拆老街区。要顺应地形地貌，严禁挖山填湖、破坏水系、破坏生态环境；要保持现状肌理，尊重小镇现有路网、空间格局和生产生活方式，在此基础上，下细致功夫解决老街区功能不完善、环境脏乱差等风貌特色缺乏问题；延续传统风貌，严禁建设“大、洋、怪”的建筑。

要保持小镇宜居尺度、不盲目盖高楼，严禁建设不便民、造价高、图形象的宽马路、大广场、大公园；要传承小镇传统文化、不盲目搬袭外来文化，避免盲目崇洋媚外，严禁乱起洋名。（完）

浏览发改委新闻稿： here

住建部通知：here

发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below