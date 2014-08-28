发改委：将更加注重定向调控、精准发力 灵活前瞻、预调微调

路透北京8月28日 - 中国国家发改委主任徐绍史周四称，当前经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧，下半年要在保持宏观政策基本取向稳定的同时，更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调。

他在代表国务院向人大常务委员会做报告时称，下半年将加强预期引导，促进房地产市场平稳健康发展；实施好缓解企业融资成本高的各项政策，进一步健全金融机构风险处置机制。

“我国经济发展长期向好的基本面没有发生变化，但正在经历阶段性调整，一些影响经济平稳运行的矛盾和问题较为突出，经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧。”他说。

徐绍史称，要深化金融体制改革，积极推进试点民营银行筹建工作，有序推进利率市场化改革，大力发展多层次资本市场，扎实开展信贷资产证券化试点。

财税体制改革方面，要实施深化财税体制改革总体方案，加快推进预算管理制度改革，完善规范转移支付制度，落实支持中小企业特别是小微企业发展的税收优惠政策。

外贸方面，要实施积极的进口战略，促进贸易平衡发展；继续积极有效利用外资，提高利用外资质量和效益；加大信用保险支持和融资服务。

此外，要加快棚户区改造，加强中西部地区铁路、城市地下管线、节能环保等重点领域建设，创新投融资渠道和方式，积极吸引社会资金特别是民间资本参与。

中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。 （完）

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(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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