发改委对於基金资金来源的裁定打击外国私募--WSJ

路透5月8日电---华尔街日报报导指出,中国国家发展与改革委员会已经裁定,所有以人民币计价基金的资金必须来自中国本地投资人,否则将会被视为外资,这对於外国私募基金业者而言是一大挫折.

若被视为外资,将会限制外国私募基金投资,而这个时候他们正面对越来越大的国内基金竞争压力.

据报导,发改委的声明特别提到一档由黑石集团(百仕通)(BX.N)经营的基金,该基金原本可以受惠於国内基金的地位;该基金目前正在募集当中,规模达50亿元人民币(7.954亿美元).

华尔街日报报导称,外国私募基金业者原先预期,旗下人民币基金中就算有多达5%的资金来自中国境外,也将会被视为国内基金.

报导提到,基金经理人通常会把自有资金投入其中,可能占基金总值的1-5%.

报导称,外国私募基金不可以投资敏感的产业,例如国防相关的公司,投资电信、教育及互联网等事业也会面临限制.

报导指出,2011年时,多档人民币基金共募得234亿美元资金,高於美元基金募得的154亿美元.

关於黑石集团人民币基金中的自有资金比例问题,该公司不愿对华尔街日报提问置评.路透无法在美国下班时间立即联络上这家美国私募基金.

报导指出,发改委的文件上登载的日期为4月23日,并为华尔街日报所重新提出探讨.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。