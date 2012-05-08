发改委对於基金资金来源的裁定打击外国私募--WSJ

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透5月8日电---华尔街日报报导指出,中国国家发展与改革委员会已经裁定,所有以人民币计价基金的资金必须来自中国本地投资人,否则将会被视为外资,这对於外国私募基金业者而言是一大挫折.
若被视为外资,将会限制外国私募基金投资,而这个时候他们正面对越来越大的国内基金竞争压力.
据报导,发改委的声明特别提到一档由黑石集团(百仕通)(BX.N)经营的基金,该基金原本可以受惠於国内基金的地位;该基金目前正在募集当中,规模达50亿元人民币(7.954亿美元).
华尔街日报报导称,外国私募基金业者原先预期,旗下人民币基金中就算有多达5%的资金来自中国境外,也将会被视为国内基金.
报导提到,基金经理人通常会把自有资金投入其中,可能占基金总值的1-5%.
报导称,外国私募基金不可以投资敏感的产业,例如国防相关的公司,投资电信、教育及互联网等事业也会面临限制.
报导指出,2011年时,多档人民币基金共募得234亿美元资金,高於美元基金募得的154亿美元.
关於黑石集团人民币基金中的自有资金比例问题,该公司不愿对华尔街日报提问置评.路透无法在美国下班时间立即联络上这家美国私募基金.
报导指出,发改委的文件上登载的日期为4月23日,并为华尔街日报所重新提出探讨.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。