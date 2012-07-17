张平：中美合作潜力未完全发挥

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京7月17日电---中国国家发展和改革委员主任张平周二表示,今後一段时期中美都面临经济转型,两国的生物,信息,节能环保等领域合作空间巨大,希望对中国企业赴美投资过程中遇到包括安全审查,商业项目投标,以及工作人员赴美签证等各方面限制困难和障碍引起高度重视.
他在北京举行的中美企业投资与合作论坛上指出,中美两国合作对推动经济全球化有重要意义,多年来美国是中国重要的外资来源地,但两国合作潜力并未完全发挥.希望美国在投资审查方面给中国企业公平待遇,并在签证,税收等方面为中国企业投资提供便利.
"去年中国对美国投资只占全部对外投资的2.6%,只占美国当年吸收外资的0.7%;美国对中国投资只有24亿美元,同比下降21.5%."张平称.
他指出,中美两国互补优势明显,中国正处在工业化城镇化过程中,有巨大潜力,而美国具有高度发达的市场经济体系,加强两国投资合作,也利於世界经济均衡增长,两国经济转型需切相互借鉴.
张平还表示,中国将坚持引进来走出去双向结合,倡议扩大双向开放领域,中国积极鼓励外资投向高新技术产业,环保领域等,中国将进一步完善外商投资法规体系,进一步简化审批程序,加强保护知识产权.鼓励美国跨国公司在华设立采购总部等功能中心,提高配套能力,并希望美国对中国企业给予同等待遇.
到2011年底,美国企业在华投资涉及汽车,能源,机械,金融,电子等诸多领域.加入WTO後,中国开放的诸多领域中都有美国投资,中国赴美投资也在增加,去年发改委审批的中国去美国投资的大型项目达38个,超过历年最多,投资额达52亿美元,比上一年增长73%.(完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
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