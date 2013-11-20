发改委官员称支持钢铁行业产能置换

路透上海11月20日 -中国发改委官员日前表示，支持在钢铁行业实施跨地区产能置换，引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中，并拟通过水电差别式定价，倒逼落后产能退出。

国家发改委网站周三援引发改委产业协调司副巡视员李忠娟的话称，发改委将会同有关部门落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，坚决抑制新增产能投资，严禁新增钢铁行业产能项目。

“供给适度大于需求有利于市场机制发挥作用，但严重的产能过剩则会造成社会资源浪费、配置效率降低，阻碍了产业结构升级。”她指出。

她表示，将妥善处理钢铁行业建成违规项目，同时优化钢铁产业布局，继续支持结构调整项目，有序推进产业梯度转移和环保搬迁、退城进园。将把山东、河北等六个重点地区的结构调整作为化解钢铁产能过剩矛盾工作的重点。

她并称，将发挥价格杠杆的市场调节作用，研究实施差别电价和惩罚性电价、水价，倒逼落后产能退出市场。

中国国务院上月出台关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，指出要坚决遏制产能盲目扩张，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。 (完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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