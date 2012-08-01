发改委批准汉龙矿业收购澳洲Sundance Resources

路透北京8月1日电---中国汉龙矿业出价13亿美元收购澳洲Sundance Resources(SDL.AX)计划已获得国家发改委的批准,为收购案扫清一道障碍.

"我们已经获得国家发改委的批准.审批是昨天通过的,"汉龙矿业的媒体负责人周三对路透表示.

汉龙看中的是Sundance Resources位於刚果和喀麦隆边界一个价值47亿美元的铁矿石项目,这对於帮助中国降低对澳洲和巴西铁矿石的依赖至关重要.

澳洲外资投资审核局(FIRB)在6月已经批准了汉龙对Sundance的收购.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍/张明钧

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