发改委批准汉龙矿业收购澳洲Sundance Resources

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京8月1日电---中国汉龙矿业出价13亿美元收购澳洲Sundance Resources(SDL.AX)计划已获得国家发改委的批准,为收购案扫清一道障碍.
"我们已经获得国家发改委的批准.审批是昨天通过的,"汉龙矿业的媒体负责人周三对路透表示.
汉龙看中的是Sundance Resources位於刚果和喀麦隆边界一个价值47亿美元的铁矿石项目,这对於帮助中国降低对澳洲和巴西铁矿石的依赖至关重要.
澳洲外资投资审核局(FIRB)在6月已经批准了汉龙对Sundance的收购.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍/张明钧
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