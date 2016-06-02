中国发改委：将苏州工业园等确定为长江经济带转型升级示范开发区

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京6月2日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，同意将苏州工业园区等33个开发区确定为建设长江经济带国家级转型升级示范开发区，坚持生态优先，推动开发区发展由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。
发改委网站周四刊登“关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区的通知”，示范开发区覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、四川、云南等多省市。
发改委称，将限制在长江沿线开发区新建石油化工、煤化工等化工项目，强化环评管理，新建、改建、扩建项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放。坚决取缔“十小”企业，整治造纸、制革、电镀、印染、有色金属等行业。
在推动产业升级方面，充分利用长江经济带综合立体交通走廊优势，加强招商引资谋划，完善配套支持措施，以大型企业为骨干，延伸产业链条，形成特色主导产业，推动电子信息、高端装备、新材料、医药、家电、纺织服装等产业集聚发展，打造具有国际竞争力的产业集群。
在示范开发区内，加大吸引外资力度，扩大先进制造、高技术、生产性服务业等领域吸引外资规模，通过控制成本、提升附加值等措施增强劳动密集型产业引资竞争力。
在开发区内推进深化改革，吸引社会资本参与开发区建设，促进开发区开发运营企业专业化、品牌化发展，推进开发区运营模式创新。
中国国家主席习近平年初表示，当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，而推动长江经济带发展，要使市场在资源配置中起决定性作用，沿江省市要加快政府职能转变，提高公共服务水平。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
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