中国发改委：将苏州工业园等确定为长江经济带转型升级示范开发区

路透北京6月2日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，同意将苏州工业园区等33个开发区确定为建设长江经济带国家级转型升级示范开发区，坚持生态优先，推动开发区发展由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。

发改委称，将限制在长江沿线开发区新建石油化工、煤化工等化工项目，强化环评管理，新建、改建、扩建项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放。坚决取缔“十小”企业，整治造纸、制革、电镀、印染、有色金属等行业。

在推动产业升级方面，充分利用长江经济带综合立体交通走廊优势，加强招商引资谋划，完善配套支持措施，以大型企业为骨干，延伸产业链条，形成特色主导产业，推动电子信息、高端装备、新材料、医药、家电、纺织服装等产业集聚发展，打造具有国际竞争力的产业集群。

中国国家主席习近平年初表示，当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，而推动长江经济带发展，要使市场在资源配置中起决定性作用，沿江省市要加快政府职能转变，提高公共服务水平。（完）