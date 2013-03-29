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中国财经 | 2013年 3月 29日 星期五 10:37 BJT

发改委批准10个新型煤化工项目 投资额超2,000亿--报载

路透北京3月29日 - 上海证券报周五报导称，一批新型煤化工项目已获得国家发展和改革委员会开展工程前期工作的批文，投资额超2,000亿元人民币。

报导并指出，是次获批的新型煤化工项目共10个，其中煤制天然气项目5个，煤制烯烃项目4个，煤制油项目1个。

获批项目的投资主体包括中石化集团、中海油集团、中电投集团、国电集团等。

是次项目的审批，将利好煤化工工程设计、施工单位，以及设备供应商。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)

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