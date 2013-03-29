发改委批准10个新型煤化工项目 投资额超2,000亿--报载

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京3月29日 - 上海证券报周五报导称，一批新型煤化工项目已获得国家发展和改革委员会开展工程前期工作的批文，投资额超2,000亿元人民币。
报导并指出，是次获批的新型煤化工项目共10个，其中煤制天然气项目5个，煤制烯烃项目4个，煤制油项目1个。
获批项目的投资主体包括中石化集团、中海油集团、中电投集团、国电集团等。
是次项目的审批，将利好煤化工工程设计、施工单位，以及设备供应商。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。