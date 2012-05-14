国资委将支持旅游“航母企业”做强

中国上周银行理财产品环比减673款 封闭式预期收益产品收益率续降
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京5月14日电---中国国家旅游局与国务院国资委近日签署合作备忘录,将支持中国国旅集团等以旅游服务为主业的央企做强做优,推进旅游"航母企业"建设,加大主业投入.
新华社上周日报导并引述备忘录内容称,将支持中国港中旅集团、中国国旅集团、华侨城集团、南光集团等以旅游服务为主业的中央企业做强做优.支持中央旅游企业打造有代表性的精品景区、拓展入境旅游业务、在旅游新产品、新业态开发中先行先试.
引导支持有条件中央装备企业发展旅游装备制造业,优先发展旅游直升机、旅游房车、邮轮游艇、景区索道、滑雪设备、游乐设施和数字导览设施等大型旅游装备设施,培育发展具有自主知识产权的各类户外休闲活动装备和旅游用品.
同时要推动有条件的中央企业"走出去",鼓励和支持有关企业在日韩、东南亚、欧美等中国公民主要出境旅游目的地拓展旅游业务.
报导引述国资委主任王勇表示,国资委将支持中央旅游企业在重点旅游区和旅游线路开发建设,在新产品、新业态开发方面先行先试,支持中央旅游企业开发边疆、民族地区旅游资源.
中国国家旅游局此前表示,根据正式发布的旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%.到2015年,旅游消费相当於居民消费总量的比例达到10%.
中国国旅集团为上市公司中国国旅(601888.SS)的母公司.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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