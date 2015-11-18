未来三年外贸形势依然不佳 担心美元危机或会重演--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生周三表示，外贸形势不佳并非中国独有而是全球性的，未来三年外贸形势会依然不好，并担心美元危机或会重演。
他在“财经年会-2016预测与战略”上称，从世界经济史的数据中可以看到一个规律：凡是全球化时期，外贸的增长明显快于经济增长，外贸充当拉动世界经济增长的重要引擎；凡是去全球化时期，外贸的增长都很不好，外贸拉动经济增长的引擎熄火。
“(今年前10个月)中国的外贸进出口的形势在全球是比较好的，”张燕生称，今年前10个月中国外贸在全球的份额，从去年底的12.4%上升到13%，也就是说全球外贸的形势很不好。
他提到，前10个月，中国外贸增长是负8.5%，出口下降2.5%，进口下降15.7%。其中加工贸易下降最为严峻：2005年加工贸易出口占中国出口比重是55%，今年则不到35%，这意味着，过去10年以外资为主、以工序分工为辅、以低端为主的加工贸易出口，占中国总出口比重下降了20个百分点。
在谈到美国政策时，张燕生表示，美国在去年10月量化宽松退出，有学者预测，今年12月有可能会进入到加息，而且这个加息的周期会持续多轮，并带来美元升值，进而带来美国出口下降和美国制造业回归进程放缓。
他认为，加息以后美元越来越贵，美国的出口将越来越困难，美国的制造业回归越来越缓慢，并担忧会不会出现80年代的美元危机。
此外，美元升值，大宗商品价格的下跌，对资源出口国以及对世界经济的影响恐怕是长期的；发展中国家和新兴经济体正面临着严峻的考验。（完）
(发稿 乔艳红/马蓉；撰写 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。