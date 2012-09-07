发改委两天批复万亿投资项目--报载

路透北京9月7日电---继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目後,中国国家发改委昨日再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.

中国证券报周五报导并指出,多个城市轨道、公路及市政基础设施建设项目获批,通过加大基建投资力度实现稳增长的政策取向进一步明确.

报导援引业内人士称,只有多管齐下,才能解决基建投资的资金缺口.在间接融资方面,银行或进一步放松基建类项目信贷;在直接融资方面,企业债和公司债将进一步加大对基建投资的支持力度;同时,保险资金将进一步加大对实体经济的投资.

"今後银行信贷对地方融资平台贷款的支持重点将集中在公路、铁路、天然气、保障房等领域,"银行业内人士透露.

另外,报导并称,发改委还在酝酿推出针对城市地铁、城际轨道交通等项目的基础设施私募债券,以进一步解决城市基础设施建设的资金来源问题.

昨日,工程、交运设备及建材等铁路基建相关行业个股涨幅居前,并提振沪综指.SSEC小幅收涨,因发改委一年来首度开闸审批城市轨道项目.

中国1-7月固定资产投资同比增长20.4%,低於路透调查中值20.5%.国务院总理温家宝上月底亦表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.

中国经济的"稳增长"挑战日益加大,全国人大常委会的部分官员和专家此前表示,应采取更加有效的对策措施破解难题,稳中求进.但在适度增加投资的过程中,要注意防止竞相扩大投资的倾向.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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