发改委称中国经济保持中高速发展可能性很大（更新版）

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路透北京3月6日 - 在中国公布今年经济6.5%左右的增长目标后，国家发展和改革委员会主任何立峰周一表示，中国经济保持中高速发展可能性很大；物价方面，发改委官员称，今年以来价格指数总体正常，实现今年物价涨幅3%左右的控制目标有很多有利条件，将密切关注CPI和PPI走势。

发改委副主任宁吉喆在全国人大和政协“两会”期间的记者会上指出，中国工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨较快是恢复性上涨，属正常现象。国际大宗商品价格存在不稳定性，输入型涨价压力有可能加大，要着力缓解国际市场价格波动对国内市场的冲击。

“经济发展到2020年实现全面建成小康社会，还有很多民生以及其他方面的短板要补，需要经济保持中高速增长。有没有可能呢？我们认真分析了以后，认为可能性非常之大。”何立峰表示。

他称，决心和信心最主要来自于，去年经济平稳健康发展，为今年的发展奠定了比较紮实的基础，特别是随着供给侧结构性改革深入推进，将会创造更多的条件、更好的环境。

周日公布的政府工作报告提出，今年经济增长目标为6.5%左右，在实际工作中争取更好结果。这一目标较去年的6.5-7%有所下调；通胀控制目标则持平于去年的3%。中国2016年经济实际增速6.7%，CPI(居民消费价格指数)实际涨幅2%。

谈及PPI的恢复性上涨，宁吉喆表示，目前中国能源材料市场化程度比较高，对外依存度也比较高，所以价格的上涨受国际国内大宗商品价格触底反弹的影响比较大，煤炭、钢铁、石化、有色金属，即所谓的“三黑一色”生产资料价格上涨对PPI上涨的贡献达到80%。

“去年国际大宗商品特别是原油和有色金属的价格明显上涨，对国内市场价格影响很大，这是PPI止跌回升的重要因素。”他说。

中国1月PPI同比上涨6.9%，为连续第五个月同比正增长，并创2011年8月以来最大增幅。

宁吉喆并指出，实现3%左右的CPI涨幅预期目标有很多有利条件，主要农产品连年丰收，农产品也要去库存，工业消费品总体供大于求。生产资料的产能总体上是充裕，甚至是富余的。服务业的供给有短板，在深化改革和调整结构中增加的也比较快，总体看国内市场供求是基本平衡的，是价格总水平稳定最重要的基础条件。

但他同时称，国际上一些大宗商品特别是油价走势仍存在不确定性、不稳定性，输入性涨价压力有可能加大，国内少数服务和产品也会在一定时段、一定区域出现供不应求状况，“我们将密切关注CPI、PPI及其走势，相机抉择，精准调控，确保价格总水平基本稳定。”

**今年去产能力度大**

今年政府工作报告明确再压减钢铁产能5,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上，同时淘汰、停建、缓建煤电产能5,000万千瓦以上，以防范化解煤电产能过剩风险。

宁吉喆表示，中国钢铁产能11亿吨，钢铁表观消费量一年8亿吨，产能利用率70%多，有一定过剩，但也不是那么多，多出的3亿吨去年已经去了6,500万吨，今年再去5,000万吨，产能只剩下10亿吨，钢铁的消费还要增长。所以产能利用率算大账就达到80%。

“在今年的基础上明年还要去产能，去产能要和产能利用率结合起来。所以，在去年6,500万吨基础上今年再去5,000万吨，已经是很大的力度，很大的数量了。”他称。

在煤炭去产能上，他表示总产能还是富余的、过剩的，去产能在全国坚定不移实施，同时还要保证供应，如冬季取暖用煤，必须保证合理用煤需要。

其他领域如有色、建材，或多或少也存在着一些产能富余现象，但这些领域市场化程度都比较高，要通过市场化、法制化的手段推进去产能。

此外，发改委副主任张勇表示，下一步发改委将进一步促进民间投资健康发展，把26条具体的政策措施落实到位；进一步简政放权，为民间投资、民营经济的发展创造一个更好的条件；放宽准入门槛、做好服务等。

他并援引有关统计称，有1,400个已公示社会资本方中标人的项目通过PPP（政府和社会资本合作）方式进行投资，总投资是2.4万亿元人民币。（完）