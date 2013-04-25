发改委：城镇化规划并非短期刺激经济之策

资料图：一名农民在农田中劳动，背后是上海崛起的新式居民区。 REUTERS/Aly Song

路透北京4月25日 - 中国国家发改委规划司副司长袁喜禄表示，城镇化建设是一项长期战略任务，发展规划有希望在上半年推出，但其并非短期刺激经济之策，且推进城镇化面临多重障碍。

对于城镇化建设中的融资问题，中国证券报周四援引他的话称，城镇化发展规划会涉及投融资体制问题。市场化创新能力很强，只要政策给出了方向，这些金融产品创新会非常丰富。

“城镇化应是经济结构调整的‘牛鼻子’。在未来经济增速放缓的态势下，城镇化不会是一个爆发式的发展过程，其对经济增长的促进作用是一个长期过程。”袁喜禄称，推进城镇化面临多重障碍，既包括体制上的障碍，比如户籍制度，也包括经济上的障碍，比如高房价。

他认为，要正确认识城镇化动力机制的新转变，以往是工业化带动模式，现在要向城镇化消化工业化产能，形成投资与消费良性循环方向转变，化解工业化超前、城镇化滞后的矛盾。各地发展的着力点要从招商引资向挖掘城市经济自身潜能转变。

袁喜禄并强调，目前推进城镇化面临的障碍呈多样化态势。一是体制上的障碍，比如户籍制度，这反映了人们对社保体系建设和完善的诉求。

二是经济上的障碍，比如高房价。当前房价脱离了人们的可承受能力，制约了内需潜力的挖掘，也引发了社会矛盾。尽管房地产是城镇化重要载体，但城镇化绝对不是房地产化，必须引导房地产业健康稳定发展。

此外，未来城市空间拓展面临调整，城市空间开发布局将向集中、均衡格局转变。城镇化建设要改变大开发、分散开发模式，要考虑资源承受能力，在全国范围内则要考虑均衡，向中西部侧重，加速释放内需。

今年两会期间，时任国家发改委主任的张平就曾表示，城镇化，工业化，信息化等都为中国扩大内需和投资提供了巨大的潜力，发改委牵头的城镇化发展规划预计今年上半年出台。

根据周三发布的《投资蓝皮书》预计，未来20年是中国城乡变动最剧烈的时期，到2030年中国城镇化水平将达70%。届时，居住在城市和城镇的人口将超过10亿人。也就是说，未来20年，中国农村的人口将减少1/3以上，将有3亿人由农村移居到城市和城镇。

投资蓝皮书指出，中国城镇化率每增加1%，就可拉动当年国内生产总值1%-2%。随着城镇化战略的不断推进，城市基础设施建设进一步加快，更多的农村富余劳动力到城市就业、定居，居民的生产生活环境、居住条件、教育、医疗、养老保障等均会大幅度改善。

城镇化是中国新一届政府寄望拉动经济的主要力量。国务院总理李克强此前强调，要抓紧制定城镇化中长期发展规划，完善配套政策措施。他并认为，新型城镇化，是以人为核心的城镇化。与此同时，从中央到地方政府有关促进城镇化的各种规划在紧锣密鼓制定之中，中国经济的新引擎即将启动。(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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