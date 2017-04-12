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中国财经 | 2017年 4月 12日 星期三 19:09 BJT

中国发改委要求公用事业单位商讨降低煤价的措施--消息人士

路透北京4月12日 - 据路透看到的文件，中国国家发展改革委员会(发改委)已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。

发改委要求周五举行相关会议之际，正值动力煤价格高昂导致公用事业单位持续承受大规模亏损。

指标动力煤期货周三收在每吨629元人民币(91.30美元)，比年初上涨26%。

发改委还要求企业就直接电力交易方案以及长期煤炭供应合约给出反馈意见。

发改委和上述两家电力企业未予置评。(完)

(编译 王琛；审校 王洋)

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