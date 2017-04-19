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中国财经 | 2017年 4月 19日 星期三 09:00 BJT

发改委副主任称中国正紧锣密鼓研究制定楼市新政 成熟时可付诸实施

路透北京4月19日 - 中国国家发改委副主任宁吉喆表示，目前中国正在抓紧时间紧锣密鼓研究制定保证房地产长期持续健康发展的长效机制，成熟的时候可以付诸实施。

央广网经济之声微博周二晚间刊登对他的专访称，一方面对热点城市房价上涨可能会带来泡沫要加以防范、调控，从需求侧、供给侧都要采取些措施；另一方面对广大的三四线城市还要坚持去库存，因为那些地方要实现它的住房价值还要很长很长时间。这就是房地产的区域性、结构性的矛盾给宏观调控提出了更高的要求。

路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，涨幅连续第四个月收窄；环比升势则有所扩大，3月上涨0.6%，连涨23个月，高于上月的0.3%。

70个大中城市中，新建商品住宅价格指数仅有上海等八个环比下降，其余62个均上涨，涨幅居前的有海口（2.6%）、广州（2.5%）和三亚（2.3%）、厦门（1.9%）。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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