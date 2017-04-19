发改委副主任称中国正紧锣密鼓研究制定楼市新政 成熟时可付诸实施

央广网经济之声微博周二晚间刊登对他的专访称，一方面对热点城市房价上涨可能会带来泡沫要加以防范、调控，从需求侧、供给侧都要采取些措施；另一方面对广大的三四线城市还要坚持去库存，因为那些地方要实现它的住房价值还要很长很长时间。这就是房地产的区域性、结构性的矛盾给宏观调控提出了更高的要求。