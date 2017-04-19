发改委副主任称中国正紧锣密鼓研究制定楼市新政 成熟时可付诸实施

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月19日 - 中国国家发改委副主任宁吉喆表示，目前中国正在抓紧时间紧锣密鼓研究制定保证房地产长期持续健康发展的长效机制，成熟的时候可以付诸实施。
央广网经济之声微博周二晚间刊登对他的专访称，一方面对热点城市房价上涨可能会带来泡沫要加以防范、调控，从需求侧、供给侧都要采取些措施；另一方面对广大的三四线城市还要坚持去库存，因为那些地方要实现它的住房价值还要很长很长时间。这就是房地产的区域性、结构性的矛盾给宏观调控提出了更高的要求。
路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，涨幅连续第四个月收窄；环比升势则有所扩大，3月上涨0.6%，连涨23个月，高于上月的0.3%。
70个大中城市中，新建商品住宅价格指数仅有上海等八个环比下降，其余62个均上涨，涨幅居前的有海口（2.6%）、广州（2.5%）和三亚（2.3%）、厦门（1.9%）。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。