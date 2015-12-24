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中国财经 | 2015年 12月 24日 星期四 10:47 BJT

中国发改委：适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价

路透北京12月24日 - 为了促进陆上风电、光伏发电等新能源产业健康有序发展，中国国家发改委周四发布通知称，适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价。

发改委网站公布的通知并显示，对陆上风电项目上网标杆电价，2016年、2018年一类、二类、三类资源区分别降低2分钱、3分钱，四类资源区分别降低1分钱、2分钱。

对光伏发电标杆电价，2016年一类、二类资源区分别降低10分钱、7分钱，三类资源区降低2分钱。

通知同时指出，利用建筑物屋顶及附属场所建设的分布式光伏发电项目，在符合条件的情况下允许变更为“全额上网”模式，“全额上网”项目的发电量由电网企业按照当地光伏电站上网标杆电价收购。（完）

浏览通知全文，请点击发改委网站：here

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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