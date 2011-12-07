中国煤电油气运供需总体平衡--发改委

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透北京12月7日电---中国国家发改委表示,当前煤电油气运供需总体平衡,但能源生产、运输等环节也存在着一些制约因素,未来一个时期,气候变化有很大不确定性,保障煤电油气运可靠稳定供应的任务依然比较艰巨.
发改委网站刊登的新闻稿称,未来要做好冬季用煤高峰期、重点地区的煤炭供应保障,坚持市场化改革方向,全面完成产运需衔接,落实好电煤资源,加大冬储煤力度.
同时,要确保电网安全运行,组织好跨区跨省输电和电量调剂,尽量减少拉闸限电,绝不能拉限居民生活用电.
发改委并称,要精心组织成品油生产,保障重点用油,满负荷安排天然气生产;明确保供顺序,始终把居民生活用气放在首位,优先满足重点急需;增加成品油特别是柴油资源供应,加大供应紧张地区资源投放力度.
煤电油气运保障工作部际协调机制於2008年4月经国务院批准建立,负责统筹协调全国煤电油气运保障工作、及时解决影响宏观经济运行的重大煤电油气运保障问题、实施煤电油气运重大突发事件的应急指挥和综合协调等.(完)
更多细节,请点选发改委网站(here)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
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