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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 09:18 BJT

日本个股：NEC将退出智能手机业务，因未能与联想达成交易--报载

路透7月17日 - 日本经济新闻报导，日本电气(NEC) 计划退出亏损的智能手机业务，此前其与中国个人电脑(PC)生产企业联想集团 未能达成交易。

该报报导，两家企业在PC业务上是合作伙伴，自2012年底以来，NEC与联想集团就智能手机业务合作进行磋商。

日本经济新闻报导，目前NEC在日本智能手机市场的份额约为5%。此前一度是日本智能手机领域的领先企业。

据该报报导，NEC目前将聚焦于传统手机，计划出售部分手机相关专利。(完)
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