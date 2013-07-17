NEC未能与联想达成交易 将退出智能手机业务

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透7月17日 - 日本经济新闻报导，日本电气(NEC)(6701.T)计划退出亏损的智能手机业务，此前其与中国个人电脑(PC)生产企业联想集团(0992.HK)未能达成交易。
该报报导，两家企业在PC业务上是合作伙伴，自2012年底以来，NEC与联想集团就智能手机业务合作进行磋商。
日本经济新闻报导，目前NEC在日本智能手机市场的份额约为5%。此前一度是日本智能手机领域的领先企业。
据该报报导，NEC目前将聚焦于传统手机，计划出售部分手机相关专利。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。