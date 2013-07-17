NEC未能与联想达成交易 将退出智能手机业务

路透7月17日 - 日本经济新闻报导，日本电气(NEC)(6701.T)计划退出亏损的智能手机业务，此前其与中国个人电脑(PC)生产企业联想集团(0992.HK)未能达成交易。

该报报导，两家企业在PC业务上是合作伙伴，自2012年底以来，NEC与联想集团就智能手机业务合作进行磋商。

日本经济新闻报导，目前NEC在日本智能手机市场的份额约为5%。此前一度是日本智能手机领域的领先企业。

据该报报导，NEC目前将聚焦于传统手机，计划出售部分手机相关专利。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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