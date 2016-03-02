（更正）分析：央行实施负利率反而会使通胀预期更低

(更正内文第十四段分析师性别)

路透伦敦3月2日 - 极度活跃的央行对通胀预期“脱缰”发出警告，而给通胀预期解开缰绳的很可能恰恰就是他们自己。

受过去20个月的油价崩跌影响，从欧洲到日本，总体通胀率目前徘徊在零附近，甚至还在下滑。现在有分析师预计，欧元区2016年总体通胀率将低于零，而且也不再认为跌至负值只是某个月的偶尔现象。

由于担心低通胀可能会影响消费者和企业行为，使他们推迟消费、等着将来商品降价，各央行在竭力引导通胀预期，希望使它回到2%左右的目标水平。

那么，他们唯一的办法似乎就是竭尽全力放松货币政策，让所有人相信他们最终会成功实现通胀目标。

欧洲央行以及日本、瑞士、瑞典和丹麦央行都将利率降至负值，并坚称会在必要的情况下继续降息。拿欧洲央行来说，外界广泛预计该行下周将把目前负0.3%的存款利率再下调至少10个基点。

但如果说决策者这么做就是为了支撑未来通胀预期的话，可以说这个办法并未奏效，而且越来越多的人担心，负利率实际上还会适得其反。

由于负利率削弱银行获利--进而损及他们的财务状况和放贷意愿--甚至还会鼓励囤积实物现金以规避存款利息，金融市场至少已对负利率及其带来的意外后果感到不安。

“通往地狱之路，皆由诸多善意所舖成，”Pictet财富管理公司资产配置部门主管Christophe Donay指出。“日本央行及欧洲央行推行负利率的结果却适得其反，打击银行获利能力，进而重燃通缩隐忧。”

这可能也造成更多的人为扭曲，增添未来的不确定性、降低能见度，且令政策意外出招的疑虑升温。有可能会出现这种情况，随着利率及债券收益率进入负值，它们也开始压低通胀预期指标，到头来当局所推出的政策很可能只是白忙一场。

部份问题在于各国央行如何解读不精准的通胀预期数据，以及在名目收益率陷入负值的环境下，他们平常对政府债券市场的监控是否仍然充足。

所谓的损益平衡通胀率，透过比较名目债券与通膨保值债券(TIPS)收益率之差，以推断市场对未来通胀的看法。

欧洲央行先前颇为青睐的这种计算方式，藉由“五年、五年远期”损益平衡通胀率，推算2020年及2025年间的平均通胀率；但这却引发外界对欧洲央行的信心危机，担忧该行在未来10年无法促使通胀重返目标区位。

**考验欧洲央行**

自欧洲央行12月进一步下调已经是负值的存款利率以来，该通胀指标已下降了约45个基点，本周曾一度降至1.36%。虽然上月油价反弹，而且有关欧洲央行可能进一步下调存款利率，并推出更多刺激措施的预期升温，但该指标并没有出现任何逆转迹象。

“市场的确在考验欧洲央行能否在未来某个阶段推升通胀的能力，”Pioneer Investments的资深投资组合经理Semin Soher说。她说，压低欧元的困难，以及有关欧洲央行实施刺激的力度不够大时间不够早的看法或许是部分原因。

但全球债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)的投资长Scott Mather认为，在名义现金收益率已跌向零、或已跌至负值，且通胀的组成部分以及剩余实际收益均被拉低的情况下，与通胀挂钩的债市可能会遭到扭曲。

“他们或许愿意相信，他们将仅仅拉低实质部分，不会影响到通胀部分，但实际情况并不是这样，”他说，并称在实际收益率为负的情况下，投资者愿意出借资金的时间有多久也有其极限。“在不断压低名义收益率的情况下，你也在压低通胀预期的组成部分。”

他表示，公债收益率内含所有的组成部分下滑，可能令过度机械式的央行招致通胀预期不断下滑的结果。

“如果实体经济的参与者缺乏债市可以参考，那们他们的通胀预期很可能不会下滑，”Mather表示，“但他们不时会得到债市价格变化的提醒，因为央行本身就非常相信这一套。”

尽管对欧元区家庭通胀的预期，并没有一个共同指标，但其他的调查确实显示，统计结果大致与市场上的数据吻合--美国小升，而英国小跌。

不过对于这些百思不得其解的问题，部分分析师认为，在如此低通缩的环境中，以市场价格为基础的通胀预期可能单纯因为通胀保值产品缺乏需求而受到打压。因此，价格变化摆脱了月度通胀率的影响。

“过去五年，现行通胀率一直是通胀保值公债损益平衡的最佳预估指标，”汇丰控股通胀交易的全球主管Dariush Mirfendereski表示。

“这似乎有些奇怪，因为这算是往回看，不具有前瞻性，但这与市场心理息息相关，因为当已实现的通胀率偏高的时候，通胀产品需求也最为旺盛，”他表示。这就是欧洲央行很可能直接视而不见、反而等着用政策来渗透至实质物价的原因之一。(完)