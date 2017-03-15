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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 21:46 BJT

美国热股：NEOPHOTONICS第一季财测不及分析师预估，盘初急跌9%

路透3月15日 - 电信网络设备制造商NEOPHOTONICS CORP给出的第一季营收预估低于分析师的预期。

NEOPHOTONICS周二收报8.08美元，周三盘初急跌9.0%，报7.35美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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