尼泊尔批准中国三峡集团水电站项目

路透加德满都4月2日电（记者 Gopal Sharma）---尼泊尔官员周一称，尼泊尔国会下属的自然资源委员会为中国一家公司在尼泊尔修建16亿美元的水电站扫清道路，这是尼泊尔最大的外商投资项目。

尼泊尔毛派政府2月与中国长江三峡集团公司签署协议，允许後者在尼泊尔西北部修建West Seti水电站，建成後总装机容量为75万千瓦。

项目预期将於2019年完工，料将缓解尼泊尔电力短缺问题。尼泊尔经济仍受到长达10年内战的拖累。内战让投资者对尼泊尔敬而远之，并导致基础设施项目建设放缓。

两周前，自然资源委员会要求该项目暂停，因为有人质疑政府未经国际竞标，就将该水电站合约授予三峡集团。

三峡集团在与尼泊尔电力局组成的合资公司持股75%。尼泊尔自然资源委员会下令调查後，三峡集团曾表示准备撤资。

自然资源委员会负责人Shanta Chaudhary在三周调查後称：“我们现在要求政府，允许中方公司推进项目，但需要对协议进行一些修改。项目必须依法通过尼泊尔投资委员会。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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