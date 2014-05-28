尼泊尔调查中国女子王静是否借助直升机登顶珠峰

路透加德满都5月27日（记者 Gopal Sharma） - 尼泊尔官员周二表示，正在调查中国女子王静是否利用直升机到达一处高海拔营地。上月发生的致命雪崩破坏了珠峰南线登山路线的部分路段。

使用直升机将在道德层面严重违反攀登珠峰传统。但是，上周五完成珠峰登顶的王静否认其利用直升机登山。

4月18日发生的雪崩造成16名尼泊尔向导遇难，当时这些向导在为登山的外国人架设路绳及运送补给。雪崩发生后，当地向导不再随同外国登山客上山，以示对遇难同胞的尊重，数百人因此被迫放弃了登山计划。

王静在私下安排的五名夏尔巴人向导的帮助下完成了登顶，成为这次史上最致命雪崩灾难之后首次从南线登上珠峰的人。

尼泊尔当局表示，他们正在对有关报导展开调查。有报导称，王静利用直升机飞越这次雪崩破坏的部分登山路线，到达位于海拔6,400米的二号营地。

"我们已经询问直升机公司是否如报导所说的将王静送到二号营地，"尼泊尔旅游部高层官员Madhusudan Burlakoti告诉路透。

尼泊尔通常允许直升机飞到高于大本营的位置，以救助遇险的登山者，或运送登山设备和补给。大本营海拔约5,400米。

登山客必须利用固定在雪里的绳索和铝制梯子攀登，包括穿越变化莫测的昆布冰瀑。

Burlakoti称，周末从珠峰返回的王静否认利用任何直升机帮助其登山，但是承认利用直升机将其厨师和一名挑夫连同补给运到二号营地。他拒绝说明如果王静被证明乘坐直升机到达二号营地会面临什么后果。

无法联系到王静对此置评。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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