温家宝访尼泊尔 承诺增加经济援助

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透加德满都1月14日电（记者 Gopal Sharma）---中国国务院总理温家宝周六访问尼泊尔时表示，中方同意增加对尼方的经济援助，支持该国脆弱的和平进程。这是中国总理逾10年来首次访问尼泊尔。
温家宝还与尼泊尔总理共同出席了基建投资项目的签字仪式，这些项目将助尼泊尔进行重建。尼泊尔2006年结束十年内战後步履艰难。
这是温家宝前往中东访问途中，对尼泊尔进行的短暂访问。
尼泊尔外交部长什雷斯塔（Narayankaji Shrestha）对记者表示："（温家宝）此次访问，在质量上加强了两国的密切关系。"
知情官员称，中国承诺将每年向尼泊尔提供的经济发展援助，从目前的1.5亿元提高至2亿元左右，还将向该国提供一次性特别援助2,000万美元。
中国和尼泊尔发表联合声明称："作为亲密邻邦，中方对尼泊尔和平进程取得的进展感到高兴，衷心希望尼实现和平、稳定和繁荣，早日制定新宪法。"
结束尼泊尔访问後，温家宝飞往中东，对沙特、阿联酋和卡塔尔进行访问，并将出席在阿布扎比召开的第五届世界未来能源峰会（World Future Energy Summit）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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