全球变暖可能引发更多雪崩--报告

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透加德满都5月20日（记者 Gopal Sharma） - 全球变暖的趋势对尼泊尔登山旅游业构成威胁，因冰川融化可能导致更多类似珠穆朗玛峰雪崩这样的重灾。
每年有超过2,000名外国登山者来到尼泊尔，主要是为了攀登世界最高峰珠穆朗玛峰，尼泊尔由此收取的登山费用每年约340万美元。
国际山地综合开发中心（ICIMOD）在报告中指出，全球温度上升，已导致尼泊尔的冰川面积在1977-2010年期间缩小了近四分之一，每年平均缩小38平方公里。
该报告主要作者Samjwal Bajracharya表示，除了带来更猛烈、更频繁的洪水、雪崩、滑坡，影响偏远山区居民外，这样的变化还会影响到探险的旅行者。
Bajracharya说：“上月在珠穆朗玛峰营地发生雪崩，由于全球变暖，这类雪崩发生的频率可能会上升。”
4月18日发生的雪崩，是珠峰死亡人数最多的一次灾难，震惊了国际登山界。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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