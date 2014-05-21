全球变暖可能引发更多雪崩--报告

路透加德满都5月20日（记者 Gopal Sharma） - 全球变暖的趋势对尼泊尔登山旅游业构成威胁，因冰川融化可能导致更多类似珠穆朗玛峰雪崩这样的重灾。

每年有超过2,000名外国登山者来到尼泊尔，主要是为了攀登世界最高峰珠穆朗玛峰，尼泊尔由此收取的登山费用每年约340万美元。

国际山地综合开发中心（ICIMOD）在报告中指出，全球温度上升，已导致尼泊尔的冰川面积在1977-2010年期间缩小了近四分之一，每年平均缩小38平方公里。

该报告主要作者Samjwal Bajracharya表示，除了带来更猛烈、更频繁的洪水、雪崩、滑坡，影响偏远山区居民外，这样的变化还会影响到探险的旅行者。

Bajracharya说：“上月在珠穆朗玛峰营地发生雪崩，由于全球变暖，这类雪崩发生的频率可能会上升。”

4月18日发生的雪崩，是珠峰死亡人数最多的一次灾难，震惊了国际登山界。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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