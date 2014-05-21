全球变暖可能引发更多雪崩--报告

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都5月20日 - 全球变暖的趋势对尼泊尔登山旅游业构成威胁，因冰川融化可能导致更多类似珠穆朗玛峰雪崩这样的重灾。
每年有超过2,000名外国登山者来到尼泊尔，主要是为了攀登世界最高峰珠穆朗玛峰，尼泊尔由此收取的登山费用每年约340万美元。
国际山地综合开发中心（ICIMOD）在报告中指出，全球温度上升，已导致尼泊尔的冰川面积在1977-2010年期间缩小了近四分之一，每年平均缩小38平方公里。
该报告主要作者Samjwal Bajracharya表示，除了带来更猛烈、更频繁的洪水、雪崩、滑坡，影响偏远山区居民外，这样的变化还会影响到探险的旅行者。
Bajracharya说：“上月在珠穆朗玛峰营地发生雪崩，由于全球变暖，这类雪崩发生的频率可能会上升。”
4月18日发生的雪崩，是珠峰死亡人数最多的一次灾难，震惊了国际登山界。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。