尼泊尔发生空难 19人丧生

路透加德满都9月28日电---航空公司人士称，一架小型飞机周五从尼泊尔首都加德满都起飞不久後坠毁，19人遇难，其中包括七名英国籍乘客和五名中国籍乘客。

警方称失事飞机为道尼尔(Dornier)双引擎机，为尼泊尔悉多航空公司(Sita Air)所有，原计划从加德满都飞往位於珠穆朗玛山区的卢卡拉(Lukla)，起飞後坠毁在加德满都机场附近区域。

事发时天气状况良好，目前尚不清楚失事原因。遇难人员名单中还包括四名尼泊尔国籍乘客以及三名尼泊尔籍机组人员。

秋季为尼泊尔旅游高峰季节，该国有全世界14座最高山峰中的八座，其中包括珠穆朗玛峰。在周日尼泊尔西北地区发生的雪崩中至少有11人遇难。

今年5月，一架飞机坠毁于该国西北部山区，致使15人丧生。

编译：辛毅 发稿：王凤昌

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