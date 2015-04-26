尼泊尔和印度发生余震 震级为6.7级

路透新德里/孟买4月26日 - 印度和尼泊尔周日发生强烈余震，导致新德里的建筑物摇晃，喜马拉雅山发生雪崩。

美国地址调查局(USGS)称，余震的震级为6.7级。

“又来了，我们这里现在发生了余震，真讨厌！”马卡鲁山大本营的印度登山者 Arjun Vajpai通过电话对路透记者说。这处营地距离珠穆朗玛峰有20公里远。

记者与Vajpai通电话的时候，能听见人的尖叫声和雪崩的声音。在珠峰大本营那里，罗马尼亚登山者Alex Gavan通过Twitter发文称，余震导致了三场雪崩。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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