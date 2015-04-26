尼泊尔和印度发生余震 震级为6.7级

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透新德里/孟买4月26日 - 印度和尼泊尔周日发生强烈余震，导致新德里的建筑物摇晃，喜马拉雅山发生雪崩。
美国地址调查局(USGS)称，余震的震级为6.7级。
“又来了，我们这里现在发生了余震，真讨厌！”马卡鲁山大本营的印度登山者 Arjun Vajpai通过电话对路透记者说。这处营地距离珠穆朗玛峰有20公里远。
记者与Vajpai通电话的时候，能听见人的尖叫声和雪崩的声音。在珠峰大本营那里，罗马尼亚登山者Alex Gavan通过Twitter发文称，余震导致了三场雪崩。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。