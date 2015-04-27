尼泊尔地震导致近2500人丧生 为该国1934年以来最重地震灾害

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透4月26日 - 美国国务院周日称，有三名美国人在尼泊尔大地震中丧生，其中包括一名医护人员和一名电影制作人，他们当时身处一个珠峰登山营地中。
目前已确认近2,500人在此次里氏7.9级地震中丧生，成为该国1934年地震以来最严重的一次地震灾害，当时有8,500人失去生命。此次地震还导致数以千计人受伤。至少17人因雪崩丧生。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。