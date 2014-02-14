尼泊尔将下调珠峰登山费用 杜绝人为拼团

路透加德满都2月14日（记者Gopal Sharma） -尼泊尔称将下调珠峰登山费，以吸引更多的登山客。珠峰在登山旺季早已人满为患。

珠峰的登山旺季是每年3-5月，其时数以百计的外国登山客都会为登山支付数万美元的费用。

根据目前的规定，尼泊尔向每位登山客收取2.5万美元的许可费。而七人团队可支付7万美元获得许可，尼泊尔官员称这是为了鼓励登山客组团登山。

尼泊尔旅游部官员Tilakram Pandey称，将从明年开始向每名登山客收取1.1万美元的费用，并取消之前的团队优惠。

“改变收费标准是为了阻止人为拼团。在拼团情况下，领队甚至都不认识自己团队的成员。”Pandey表示，“这将吸引更加严肃、负责的登山客。”

他表示，新收费标准将在登山旺季在珠峰南麓实施。

官员称，其它季节和登山路径的费用将低至2,500美元，以吸引淡季游客。

珠峰之外的其它山峰的登山费用也将作出调整。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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