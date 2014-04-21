珠峰南坡雪崩事件造成至少13人死亡

2014年4月19日拍到的在珠峰雪崩遇难的一位夏尔巴向导的遗体。 REUTERS/Navesh Chitrakar

路透加德满都4月19日（记者 Gopal Sharma） -位于尼泊尔境内的珠穆朗玛峰南坡4月18日（周五）早晨发生雪崩，救援人员周六发现了一具登山向导的尸体，目前至少已有13人遇难，这是人类攀登珠峰史上最严重的一次事故。

雪崩发生在以危险闻名的昆布冰川（Khumbu Icefall）地带。

“我们系在绳索上，带着燃料前往营地时，突然传来一阵轰隆声，”三名生还者之一、25岁的Ang KamiSherpa说。“我们知道发生雪崩了，但却没法逃跑或是做任何事。”

“一大块雪滚落下来，将我们卷走。雪块看起来就像云团，白皑皑的一片，”住在医院重症监护室的Sherpa说道。Sherpa面部受伤，腿部有血块，正在医院接受治疗。

事故发生后，登山者决定进行为期四天的休整，有些登山者决定放弃攀登，有些则表示会与向导商量后再做决定。在此次事故中遇难的均为夏尔巴人登山向导。

“在大本营的每个人都深感震惊。有的登山者正在整理行装，说是要放弃，他们不想登了，”Peak FreaksExpeditions的Tim Rippel在博客中写道。

已有大约100名登山者和向导越过昆布冰川，准备登顶。这些人目前安全，但必须寻找新路径以继续他们的探险之旅。

官员称，搜救人员周六发现了一具尸体，目前仍有三名夏尔巴人向导失踪。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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