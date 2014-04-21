珠峰南坡雪崩事件造成至少13人死亡

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透加德满都4月19日（记者 Gopal Sharma） -位于尼泊尔境内的珠穆朗玛峰南坡4月18日（周五）早晨发生雪崩，救援人员周六发现了一具登山向导的尸体，目前至少已有13人遇难，这是人类攀登珠峰史上最严重的一次事故。
雪崩发生在以危险闻名的昆布冰川（Khumbu Icefall）地带。
“我们系在绳索上，带着燃料前往营地时，突然传来一阵轰隆声，”三名生还者之一、25岁的Ang KamiSherpa说。“我们知道发生雪崩了，但却没法逃跑或是做任何事。”
“一大块雪滚落下来，将我们卷走。雪块看起来就像云团，白皑皑的一片，”住在医院重症监护室的Sherpa说道。Sherpa面部受伤，腿部有血块，正在医院接受治疗。
事故发生后，登山者决定进行为期四天的休整，有些登山者决定放弃攀登，有些则表示会与向导商量后再做决定。在此次事故中遇难的均为夏尔巴人登山向导。
“在大本营的每个人都深感震惊。有的登山者正在整理行装，说是要放弃，他们不想登了，”Peak FreaksExpeditions的Tim Rippel在博客中写道。
已有大约100名登山者和向导越过昆布冰川，准备登顶。这些人目前安全，但必须寻找新路径以继续他们的探险之旅。
官员称，搜救人员周六发现了一具尸体，目前仍有三名夏尔巴人向导失踪。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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